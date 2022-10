Attaque armée au lycée de Mékhé: Des hommes encagoulés enlèvent et abusent de la fille de 15 ans du gardien Dans la nuit du mardi au mercredi, des hommes encagoulés se sont introduits dans le lycée Mourath Ndao de Mékhé, pour s’en prendre au gardien et à sa famille. Ils ont fini par enlever sa fille de 15 ans, pour abuser d’elle dans l’école élémentaire située à quelques jets de pierres. La gendarmerie est parvenue à alpaguer deux d’entre eux.

Une affaire très grave est actuellement sur toutes les lèvres à Mékhé, dans le département de Tivaouane. Il s’agit d’une attaque armée perpétrée au lycée Mourath Ndao, par 4 hommes encagoulés. Même s’ils n’ont pas réussi à emporter quoi que ce soit dans l’établissement, ils ont enlevé la fille du gardien âgée de 15 ans et élève dans un collège de la place, avant de la conduire dans l’école élémentaire 10 de la ville, où l’un d’eux a abusé d’elle.



D'aprés "L'As", les faits se sont produits dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre 2022 et les malfrats posaient cet acte pour la deuxième fois en une semaine. D’après notre source, les assaillants sont entrés nuitamment dans l’établissement pour la première fois le mercredi 5 octobre 2022. Encagoulés, ils se sont pris au gardien et à sa famille, qu’ils ont menacés avec des coupe-coupe et autres armes blanches. Mais ils n’ont pas trouvé d’argent. Avec les cris du gardien pour appeler au secours, ils ont pris la tangente avant de disparaître dans la nature. Mais, ils ont oublié sur place un téléphone portable.



Et dans la nuit du mardi au mercredi aux environs de 20 heures, ils sont revenus sur les lieux. Selon l’épouse du gardien, les malfaiteurs sont arrivés entre 20 heures et 21 heures, alors que toute la famille était dans la cour en train de discuter. Ils ont fait subitement leur apparition en brandissant des coupe-coupe. Il s’est ensuivi un sauve-qui-peut général. Dès qu’elle s’est rendue compte de la gravité de la situation, la femme du gardien est allée se réfugier dans un bloc du lycée, tandis que sa fille de 15 ans, qui n’a pas eu le temps de s’enfuir, s’est enfermée à clé dans la chambre.



Malheureusement, les voleurs ont défoncé la porte, avant de l’emmener à l’école élémentaire 10, située non loin de là. C’est ainsi que l’un d’eux a pu abuser d’elle, tandis que les autres attendaient certainement leur tour, pour assouvir leur libido. Mais entre-temps, l’affaire est parvenue aux oreilles de la gendarmerie locale. Aussitôt, le Commandant a lancé l’opération de recherche qui n’a pas tardé à porter ses fruits. Même si les brigands ont réussi à prendre la clé des champs, les pandores ont retrouvé la fille.



L’enquête ouverte par le Commandant n’a pas tardé pas à donner des résultats. En effet, sur la base des indications données par la fille qui a reconnu un de ses bourreaux, les gendarmes ont mis aux arrêts 3 des 4 malfaiteurs, en moins de 24 heures. Les mis en cause sont entre les mains des enquêteurs, en attendant de mettre la main sur le fugitif. D’après les premiers éléments, les 3 interpellés sont tous du quartier Ngaay Diagne de Mékhé.



Selon l’épouse du gardien, cette affaire met à nu l’insécurité qui règne dans la ville. C’est pourquoi, elle souhaite que la main de la justice soit lourde, pour infliger aux auteurs de cet acte horrible, une sanction pénale à la dimension de la faute qu’ils ont commise.

