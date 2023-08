Attaque de l’ambassade du Sénégal à Ottawa : Quinze suspects recherchés par la police canadienne

Il y est écrit que “ce jour-là, peu avant midi, un groupe de manifestants pénétrèrent de force dans l’ambassade du Sénégal à Ottawa et y commirent plusieurs infractions, notamment : voies de fait, méfait de plus de 5 000 dollars, entrée par effraction et complot visant la perpétration d’un acte criminel.



La Section des enquêtes criminelles de la division centrale publie les photos des quinze personnes en cause et en appelle au public pour aider à les identifier. Les policiers souhaitent également s’entretenir avec quiconque fut mêlé à ces événements ou en fut témoin. Ces gens sont priés de communiquer avec les enquêteurs en faisant le 613-236- 1222, poste 5166”.



En outre, conclut-on, “vous pouvez fournir anonymement des renseignements par la voie d’Échec au crime en composant sans frais le 1-800-222-8477 (TIPS) ou au crimestoppers.ca”.

EnQuete