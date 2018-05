Attaque du Pont de Niambalang: "Tout va rentrer dans l’ordre dans les prochaines heures", assure l'Armée

Le pont de Niambalang, trait d’union des communes de Nyassia et Oukout, dans la région de Ziguinchor (sud), a été «partiellement» endommagé par une charge explosive manipulée par des individus, dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé à l’APS le colonel Abdou Ndiaye, chef de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



« Il s’agit d’un engin explosif qui a détruit une partie du pont de Niambalang, village situé entre les communes de Nyassia et Oukout. Pour le moment, seuls les véhicules légers peuvent passer sur ce pont», a précisé le patron de la DIRPA. «Des mesures sont prises en vue de la réparation de la partie endommagée, pour permettre aux véhicules lourds de pouvoir l’emprunter. Une entreprise spécialisée est déjà sur place pour les travaux de réparation. Tout va rentrer dans l’ordre dans les prochaines heures», a-t-il assuré.



Selon le chef de la DIRPA, les auteurs de la destruction partielle du pont n’étaient pas encore identifiés jusqu’à jeudi soir. Le trafic routier était en baisse dans la journée de jeudi, de part et d’autre du pont.