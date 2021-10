Attaques contre Alpha Bayla Guèye : Les délégués du Personnel de l’OFOR tissent des lauriers à leur DG Le Collège des Délégués du Personnel (CDP) de l’OFOR se démarque de l’article intitulé «Grogne à l’Office National des Forages Ruraux» publié sur le Journal «L’As» n° 4785 du 08 octobre 2021 à la page 9. Dans un communiqué, « il se désole de la publication de ces informations erronées et diffamatoires ni transmises, ni partagées par ses soins».

Depuis sa création en 2018, le CDP a toujours transmis les doléances du personnel de l’OFOR par des canaux appropriés, à la direction générale et au conseil d’administration de l’office, précise la même source.



«Le CDP renouvelle tout son soutien à Monsieur Alpha Bayla Guèye, Directeur Général de l’OFOR, dans l’exercice de sa mission que les hautes autorités du Sénégal ont bien voulu lui confier», explique-t-il.



D’ailleurs, on apprend dans le même sillage que le patron des cadres de Benno, n’a encore ni remercié ni recruté personne depuis son arrivée.



« Le CDP se réserve le droit de traduire en justice toute personne voulant remettre en cause la stabilité de l’OFOR en partageant des informations diffamatoires ou erronées sur l’établissement», concluent les sénégalaises.

L’As



