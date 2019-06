Attaques contre des familles religieuses: Le Garde des Sceaux saisit le procureur pour l’ouverture d’une enquête (Document)

Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, le ministre de la Justice informe avoir instruit le procureur de la République pour l’ouverture d’une enquête au sujet « des enregistrements audio provenant d’individus à l’évidence malintentionnés, qui s’attaquent à d’illustres guides et familles religieuses du Sénégal ».



Le Garde des Sceaux ne donne aucun détails sur les auteurs de tels faits, mais précise que les éléments incriminés « circulent sur les réseaux ces derniers jours ».



« Ces propos d’une virulence sans réserve aucune, dans un discours de nature à saper notre cohésion sociale, sont intolérables et constituent une menace pour notre stabilité nationale. Soucieux de préserver ladite cohésion qui a toujours guidé les relations entre les différentes confréries et familles religieuses de tous bords, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a instruit le Procureur général près la Cour d’Appe1 de Dakar de faire ouvrir une enquête afin que les auteurs de tels faits, soient identifiés et sanctionnés, conformément aux lois en vigueur », lit-on dans le communiqué.



« Le Gouvernement en appelle à la vigilance et à la responsabilité des citoyens, étant entendu que tout acte ou propos de nature à porter atteinte à la paix sociale et aux Institutions de la République, quel qu’en soit l’auteur, sera sévèrement sanctionné », ajoute le document.



