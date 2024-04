Attaques contre le DG de L’AIBD : Les partisans d’Abdoulaye Dièye s'érigent en bouclier Tribune- Les attaques contre le directeur général de l’Aibd, Abdoulaye Dièye ne sont pas du goût de ses partisans qui sont montés au créneau pour le défendre. Par le voix de son président, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye. des partisans du Dg de l’Aibd regroupés dans le mouvement "And Jappale Abdoulaye Dieye" montent au créneau pour le défendre. Mr Ndiaye et ses amis expliquent les attaques contre le Dg Dièye par une volonté inavouée de le vouer aux gémonies afin de prendre sa place à la tête de l’ aéroport international de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Les partisans d’Abdoulaye Dièye d’évoquer son parcours de leader et de dirigeant d’entreprise qui s’est fait un nom avant d’être nommé à l’Aibd. « C’est parce que le président, Macky S all s’est rendu compte qu’il est un travailleur qu’il l’a nommé à l’Aibd », déclare, Cheikh Tidiane Ndiaye qui relève qu’Abdoulaye Dièye a été décoré au Cauris d’or sur la base de la responsabilité d’entreprise avec sa société de transport et de consignation.



Il est également présenté comme un homme social qui fait beaucoup d’œuvres dans son Thies natal et au-delà son pays, le Sénégal. Les défenseurs d’ Abdoulaye qui lui décernent un satisfécit pour sa gestion de l’Aibd révèlent que c’est sous sa direction que « que l’Aibd SA est entré dans une nouvelle phase de développement avec une évolution considérable des projets du hub aérien, notamment à travers le Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS) avec la mise en exploitation de l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis et son homologation qui est une première dans l’histoire de l’aviation au Sénégal ».



Toujours selon Cheikh Tidiane Ndiaye, « le premier aéroport régional conforme aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), » porte son empreinte. I



l cite aussi « l’aéroport international de Cap Skirring » dans le bilan du Dg Dièye sans oublier « le lancement des vols à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff, le respect de la réglementation en sus des contrôleurs aériens qui assurent leurs vacations dans les aéroports régionaux avec la licence de contrôle »



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook