Attaques contre le nouveau Dg de l’AIBD : Edouard Latouffe descend en flammes les détracteurs d’Abdoulaye Dièye

Le décret présidentiel qui a consacré la nomination de celui qui fait la fierté de tous les Thiessois, est venue définitivement clore le débat du leadership dans notre ville

c’est de cela qu’il est question. Mais que ses adversaires se le tiennent pour dit, ce jeune loup aux dents longues a terminé depuis belle lurette ses classes préparatoires en politique. Que ceux qui s’agitent vainement et inutilement et qui constatent, impuissants, leurs espoirs fondre comme beurre au soleil, se ressaisissent et reconsidèrent leur position

le président Abdoulaye Dièye est une réalité politique incontournable et aucune force obscure ou obscurantiste, ne pourra freiner son ascension fulgurante. C’est ahurissant, écœurant et révoltant de constater qu’une certaine presse, apparemment aux ordres, se laisse manipuler et accepte, en violation flagrante des principes sacro-saints de sa déontologie, de jouer les sales rôles. C’est sidérant de constater que, pour des espèces sonnantes et trébuchantes, elle a accepte d’être le bras armé et la caisse de résonance d’une élite ingrate, impopulaire et défaitiste

c’est peine perdue que de vouloir jeter en pâture et traîner dans la boue, un patriote, par la parole et par les actes, un cadre émérite, un authentique Thiessois, qui ne traîne jusqu’ici aucune casserole et qui n’a jamais eu maille à partir avec la justice

la vérité est que le président Abdoulaye Dieye dérange et sa récente nomination, saluée par la classe politique thiessoise dans son entièreté, a subitement provoqué un séisme et installé une panique dépressive au sein d’une élite en rupture de ban

seul le président de la République dispose de la prérogative exclusive constitutionnelle, de nommer aux emplois civils et militaires. Il dispose de suffisamment de grilles de renseignements et d’appréciation avant de procéder à la nomination d’un cadre sénégalais. Aucune forme de pression ne peut le faire changer d’avis quand il décide de confier des responsabilités à quelqu’un

le président Abdoulaye Dièye a la légitimité et toute l’expertise requises pour mener à bon port l’Aéroport International Dakar Blaise Diagne (AIBD)

c’est le cadet de nos soucis si la nomination d’Abdoulaye Dièye à cette importante station, brouille des cartes, fait tomber à l’eau des schémas et met un terme définitif à la carrière de prétentieux, qui se sont jusqu’ici pris pour le nombril du monde. Si l’objectif recherché par ses détracteurs est de remettre en cause un décret présidentiel, c’est peine perdue