Attaques d’Idrissa Seck contre Me Abdoulaye Wade : Dissonance dans les rangs de Rewmi

Les attaques d’Idrissa Seck contre l’ancien Président Abdoulaye Wade, révulsent visiblement au plus haut point des responsables de sa formation politique qui ont eu à cheminer avec le pape du Sopi. C’est le cas du secrétaire général de Rewmi et conseiller spécial chargé du Pôle Coopération internationale, Partenariat et Diaspora du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Lamine Bâ. Ce dernier qui n’a pas sa langue dans sa poche, n’a pas voulu laver le linge sale en famille. Bien au contraire, il a désavoué son actuel patron sur les réseaux sociaux.



« Le Président Wade est mon seul et unique mentor en politique. Je souhaite être pour lui ce que Platon fut pour Socrate, ce que Pompidou fut pour De Gaulle et Deng Xiao Ping pour Mao Zedong. Nous libéraux du Sénégal et d'Afrique, devons à ce chantre de la Liberté, de la Démocratie et du Développement, respect, considération et gratitude. Aussi, je ne saurais jamais cautionner des écarts de langage à son endroit ou celui de sa famille, d'où qu'ils proviennent. Je reste un wadiste, ad vitam aeternam », a écrit Lamine Bâ sur sa page Facebook, rapporte "L'As".



Accusé de diriger sa formation politique d’une main de fer, Idrissa Seck va-t-il sévir contre le secrétaire général de Rewmi, comme il a eu à le faire avec Yankhoba Diattara. En effet, pour avoir déclaré publiquement que le chef de l’Etat Macky Sall avait droit à un troisième mandat, le ministre des Sports a été déchu de son poste de deuxième vice-président du parti Rewmi, avant d’être remplacé par Abdoulaye Ndoye, le coordonnateur départemental de Saint-Louis. C’est quelques jours plus tard que le président du CESE a changé d’avis, pour réhabiliter Yankhoba Diattara qu’il avait limogé de son poste de vice-président. Ce dernier est actuellement son nouveau directeur de cabinet politique.