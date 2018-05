Attaques malveillantes et injustifiées contre Marième Faye Sall : les « Amazones » de Benno s’érigent en boucliers

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mai 2018 à 15:17 | | 0 commentaire(s)|

Les femmes de Benno s’indignent du comportement de personnes malveillantes, dont l’intérêt personnel prime sur l’intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais.



La Première dame n’œuvre que pour le bien-être des populations, avec l’unique et seul objectif de demeurer inlassablement aux cotés des populations notamment les couches les plus vulnérables.



En occident les Premières dames s’affichent avec des accessoires en diamant là où nous avons une Première dame qui s’accommode d’un petit bracelet et d’une petite chaînette, témoignant de sa sobriété et de sa modestie.



Est-il interdit de soutenir son mari, fut-il président de la République ? Quand on sait que dans la tradition africaine en général et sénégalaise en particulier, la femme a toujours été un socle de la famille, symbole de dialogue, de médiation et gardienne de la paix sociale.



Tous les conflits se résolvent autour d’une table grâce à l’entremise des femmes. Ngacce Ngalama Mariéme Faye Sall.



Nous devons nous réjouir et nous enorgueillir d’avoir une Première dame, dans les habits de médiatrice, une Première dame dont le souci permanent est de soulager et d’alléger les souffrances des sénégalais à travers la fondation servir le Sénégal.



L’éternel perdant à toutes les élections doit savoir raison garder et revoir ses ambitions démesurées et utopiques à la baisse.



Pour la Coordination Nationale des Femmes de Benno Bok Yaakaar

Mme Ndèye Mariéme Badiane

Présidente Nationale

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook