Attijariwafa Bank condamnée à payer 372 millions FCFA à la BSIC

Statuant en matière de référé, le tribunal du Commerce hors-classe de Dakar a vidé ce lundi 17 juin 2019, l'affaire numéro 2339/2019 opposant la Banque Sahélo-Saharienne BSIC Sénégal au groupe Attijariwafa Bank SA. Dans son délibéré, le juge Alioune Ndiaye a déclaré celle-ci débitrice des causes de la saisie.

Ainsi, elle l'a condamnée à payer à la BSIC, la somme de 367.566.115 francs Cfa au principal outre celle de 5.000.000 francs Cfa à titre de dommages et intérêts, tout en mettant les dépens à la charge de la CBAO. Plaignante dans la procédure, BSIC Sénégal avait commis Me Abdou Thiam pour la défense de ses intérêts.