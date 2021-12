Au cœur de Toubacouta: Une île de 3000 ans où étaient enterrés des griots loin derrière les...rois La discrimination a toujours été une réalité au Sénégal et cela au vu et su de tout le monde. Peut-être qu'avec le boom médiatique où rien ne se "cache" plus vraiment, que la face cachée de nos différentes communautés tombe le masques. Ce reportage qui parlait beaucoup de mangroves, d'aires marines protégées, a livré des découvertes intéressantes. Dans cette île logée au coeur de Toubacouta, les griots y étaient enterrés, mais très loin des rois et des "personnes importantes". Pour dire que la discrimination n'est pas un fait nouveau.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Décembre 2021 à 05:57 | | 0 commentaire(s)|

« Jorom mou bak », du nom de l’île doit son appellation au plus grand nombre d’amas coquillers de la localité. C’est la première sensation de cet endroit très méconnu des populations sénégalaises. Le Conservateur du Parc, le Commandant Cheikh NIANG, de raconter : « si vous voyez des monticules, sachez que ce sont des tombeaux car on y enterrait les habitants de l’île. Maintenant, la taille des tombeaux dépendait de l’importance des morts ».



Sa particularité est qu’elle pilule d’amas coquillers, avec une végétation touffue et les scientifiques affirment que cette partie de l’île a été exploitée entre le 7ème et 13ème siècle. Ce qui veut dire que Djorom bou mak date de trois mille (3000) ans.



« C’est 3000 ans d’histoire où beaucoup de groupes sont passés par là. Et d’après certaines fouilles, bien entendu archéologiques, on y a trouvé es ossements humains et d’autres vestiges exposés à l’UFAN. Du fer aussi a été trouvé. L’île est inhabitée, mais fait 400 m de long au Sud et 210 m à l’Ouest avec 12 m de hauteur pour une superficie de 10 hectares », explique le gestionnaire du patrimoine au niveau national, Mayécor DIOUF.



Des Baobabs servaient de tombeaux



Le commandant argumente ses explications en montrant des baobabs qui étaient creusés de l’intérieur où on pouvait apercevoir des ossements humains. « Ces baobabs qui ont des ouvertures servaient à accueillir les griots morts. Dans cette société, l’on disait qu’enterrer des griots avec des roi portait malheurs », révèle ce dernier.



