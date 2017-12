Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Aubameyang: Découvrez sa Lamborghini customisée qu’il met en vente Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Décembre 2017 à 18:02 | | 0 commentaire(s)| Récemment, le site Sportune avait publié sur les réseaux sociaux le bijou de l’international Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant du Borussia Dortmund possède une Lamborghini Aventador LP 700-4. Mais, le joueur a décidé de mettre en vente sa voiture.

Pierre-Emerick Aubameyang est propriétaire d’une Lamborghini Aventador qu’il a fait customiser et personnaliser à ses goûts et son blase. En plus de la couleur irisée, l’attaquant du Borussia Dortmund a fait ajouter ses initiales, posées sur la carrosserie, à l’avant.

Des initiales qui ne resteront pas longtemps sur ce petit bijou du constructeur italien même si en ce moment, il est présenté en exposition avec. En effet, l’attaquant des panthères du Gabon a décidé de vendre sa voiture. Pour ce faire, il a fait appel au service d’un spécialiste allemand pour vendre cette Lamborghini Aventador de 36,145 km au compteur pour un moteur de 700 chevaux sous le capot. Cette Lamborghini Aventador LP 700-4 est une première main, immatriculée en octobre 2014.

279 980 euros à débourser Toute personne qui voudrait acquérir le bolide devra verser au négociateur chargé de la vente, le montant de 279 980 euros. Si vous n’êtes pas en mesure de débourser cette somme, vous pouvez tout de même faire un tour avec les quelques images que nous vous présentons.



Le bolide est vraiment une perle rare surtout avec son apparence qui fait briller les yeux. Sur les circuits, c’est une bête de course exceptionnelle. Pour couronner le tout, Aubameyang s’est assuré de donner à sa voiture une renommée à sa dimension par son apparence unique.







