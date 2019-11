Aubameyang victime d’un accident au volant de sa Lamborghini

L’attaquant gabonais, âgé de 30 ans, aurait écrasé sa Lamborghini Aventador argenté d’une valeur de 270 000 £ sur la M25 près du Potters Bar, dans le Hertfordshire, alors qu’il rentrait de son entraînement vendredi soir (8 novembre NDLR).



Dans une séquence obtenue par Sun, Aubameyang a été filmé debout à côté de son bolide alors qu’un autre conducteur inspectait les dommages subis par son véhicule à la suite de l’accident sur l’autoroute.



“C’était l’heure de pointe, donc les voitures ne roulaient pas vite”, aurait raconté un spectateur à Sun.



Le footballeur n’a pas été blessé lors de l’incident.



Aubameyang, fan de voitures de luxe, possède une collection de voitures de sport somptueuses d’une valeur supérieure à 2 millions de livres.



VOICI LA LISTE DES SUPERCARS D’AUBAMEYANG CI-DESSOUS…



Lamborghini Huracan Performante Spyder – 240,000 £

Porsche Panamera Turbo Techart -140,000 £

Lamborghini Aventador – 270,000 £

Ferrari 812 Superfast – 250,000 £

Range Rover Sport Mansory -150,000 £

Audi R8 V10 Plus – 128,000 £

Aston Martin DB9 Volante 2 – 140,000£

Ferrari 488 Spider – 205,000 £

Porsche Panamera Mansory C One – 113,000 £

Volkswagen Beetle Cabriolet – 22,000£

Porsche Cayenne Techart Magnum – 60,000 £

Ferrari 458 Italia – 200,000 £

Audi R8 2013 – 128,000 £

Lamborghini Gallardo LP560-4 – 141,000 £