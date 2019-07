Audience: Mimi Touré reçue par Abdou Diouf La présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Touré a profité de la présence à Dakar, d’Abdou Diouf, suite au décès d’Ousmane Tanor Dieng, pour rencontrer l’ancien chef de l’Etat. « J’ai eu le grand plaisir et l’honneur d’être reçue par le Président Abdou Diouf. Nous lui exprimons notre sincère gratitude pour son engagement patriotique et son leadership à tête de la Nation sénégalaise. Qu’Allah lui accorde une longue vie et une excellente santé », a écrit la présidente du Cese sur sa page Facebook.

