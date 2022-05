Audience de conciliation devant le juge civil : El Hadji Diouf tente de sauver son ménage, Valérie Bishop dit niet...

El Hadji Diouf et Valérie Bishop étaient hier, vendredi, devant le juge civil pour une audience de conciliation. Il s'agissait de tenter de sauver leur couple.



Valérie Bishop demande le divorce à l’ancien footballeur, dont elle partage la vie depuis plus de 20 ans et avec qui elle a des enfants. Mais, face au magistrat, El Hadji Diouf a déclaré vouloir préserver son mariage.



Selon des informations de "Les Échos", reprises par Seneweb, la dame a dit niet, maintenant qu’elle veut rompre. Le journal rapporte qu’elle a mis sur la table plusieurs griefs contre son mari, dont la goutte de trop : le récent mariage de Diouf avec Ndèye Aly Lom.



Devant les positions divergentes des deux parties, informe la même source, le juge a renvoyé l’audience à vendredi prochain pour une deuxième tentative de conciliation. Si après plusieurs essais, il ne réussit pas à faire changer d'avis Valérie Bishop, le magistrat sera contraint de prononcer le divorce.