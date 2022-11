Audience prévue demain, 03 novembre: Ousmane Sonko invite les Sénégalais à rester chez eux et tire sur un « Macky, en fin de règne » Dans une déclaration faite cet après-midi du mercredi 2 novembre 2022, suite au point de presse des leaders de l’inter-coalition Wallu Sénégal, le leader du Pastef s’est aussi prononcé sur son audition du 3 novembre.

Dans son message adressé au peuple, Ousmane Sonko, avant d’inviter les Sénégalais à rester chez eux, a tenu d’abord à clarifier que ce n’est pas un procès, mais une audition, autrement dit, interrogé, il va livrer sa version des faits.



Invitant les Sénégalais au calme et à rester chez eux, il a tenu à rappeler que même lors des évènements malheureux de mars 2021, avec son lot de morts, nulle part il n’a été entendu lancer un appel à la résistance, sauf quand ils ont voulu l’embarquer de force.



« Je demande à la jeunesse de ne point venir chez moi ou au tribunal. Je ne vais au tribunal que pour être entendu et rentrer chez moi. Ce rendez-vous sera une honte pour lui. Demain, que chacun aille vaquer à ses occupations. A mon retour, je vous donnerai rendez-vous pour mettre à nu ce complot, qui ne saurait m’empêcher d’être candidat en 2024. Cet homme sait qu’il est en fin de règne, il ne cherche qu’à emporter avec lui des hommes… »



