Audience reportée au 14 avril prochain :Ces 14 questions qui attendent Sonko à l’Assemblée

Ainsi, le Premier ministre va-t-il être interpellé sur 14 questions dont 4 pour l’opposition en raison de 2 questions pour le groupe Takku Wallu Sénégal et 2 pour les non-inscrits.



En plus renseigne le journal, pour cette séance plénière, les questions vont porter sur l’actualité datant de moins de deux mois. Ce sera l’occasion pour le chef du Gouvernement de revenir sur la situation des Sénégalais à l’étranger, la sortie du Fmi et les mesures contre la vie chère.



Mais certainement, le Premier ministre reviendra sur la loi interprétative de l’amnistie qui vient d’être adoptée dans un climat tendu avec un recours annoncé de l’opposition auprès du Conseil constitutionnel.