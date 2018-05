Audio-Arnaqueurs via Orange Money: Ecoutez la technique et faites attention, ils sont là ! (Partie 1) Les séries d'arnaques via orange money se multiplient. Après la diffusion de l'enregistrement audio de l'arnaqueur qui avait appelé leral.net hier...les populations on réagi en envoyant à leur tour, leurs enregistrements audio au site www.leral.net. Faites-en de même parce que la seule bataille qui vaille, passe nécessairement par l'information sur les trucs et pièges utilisés par ces escrocs pour arnaquer d'honnêtes citoyens.



Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mai 2018 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook