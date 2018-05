Audio-Mai 68: De Dakar au maquis de Bissau, Diop Decroix témoigne

Mai 68, cinquante ans après. C’est le même anniversaire à Dakar et à Paris, mais ce n’est pas du tout la même histoire. Saviez-vous que les leaders étudiants de Dakar ont été enrôlés de force dans l’armée sénégalaise et que certains d’entre eux ont combattu au péril de leur vie pour l’indépendance de la Guinée Bissau ? À Dakar, le député d’opposition Mamadou Diop Decroix, préside aux destinées de Aj/ADS, le Parti africain pour la démocratie et le socialisme. Il est l’un de ces anciens soixante-huitards envoyés au front. Son témoignage est exceptionnel. En duplex de Dakar, grâce aux moyens satellitaires de notre correspondant, Guillaume Thibault, il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mai 2018 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|