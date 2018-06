Audio - Meurtre à la Sicap Rue 10 : Un témoin parle

Un seul coup de couteau au cou et Koffi tombe raide mort. Témoin des faits, Mouhamadou Sall raconte la scène qui s'est produite vers 14 h 30 ce lundi 18 juin à la Rue 10 à quelques encablures de l'avenue Bourguiba et en face du marché Grand-Dakar. Le tueur présumé, surnommé "Abdou Rue 10", et très connu dans ladite localité, est en fuite.

