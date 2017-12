Audio: Sen petit Galle All stars reprend Akon pour la chanson « Sargal Akon Na Na Na Na»

Dans cet audio «Sen petit gallé» a rassemblé les plus talentueux de ces jeunes chanteurs qui reprennent le rythme de la chanson Na Na Na avec un flow de mbalakh, pour rendre hommage à akon. On peut le dire sans se tromper c’est une très belle reprise et nul doute qu’Akon va apprécie.