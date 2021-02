Audit du fichier et évaluation du processus électoral: Le biomètre démissionne

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 09:47 | | 0 commentaire(s)|

Le démarrage des travaux des neuf experts chargés d’auditer le fichier électoral, risque d’être renvoyé sine die. Pour cause, explique ‘’SourceA’’, l’un des experts choisi par le cabinet ERA, a claqué la porte.



D'après ‘’SourceA’’, il s’agit du biomètre. Et c’est à travers un e-mail qu’il a fait savoir au cabinet ERA qu’il ne peut plus se rendre au Sénégal. Les raisons de son désistement n’ont pas été évoquées par nos confrères.



Mais, un autre appel d’offres est dans le circuit, depuis plusieurs jours, pour que le Cabinet ‘’Era’’ trouve un remplaçant au biomètre démissionnaire.

