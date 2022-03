Audition de Ndèye Khady Ndiaye: Des personnalités mouillées

La propriétaire du salon de massage Sweet Beauty Spa et ex- patronne de Adji Sarr, a blanchi Ousmane Sonko inculpé pour viol et menaces de mort.



Ndeye Khady Ndiaye, la première auditionnée, en présence de son avocat, Me Baldé, a servi au Doyen des juges la même version faite devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine (Su).



En termes clairs, elle a battu en brèche toutes les accusations portées contre elle, contre Ousmane Sonko. Et, la propriétaire du salon, allant elle aussi au fond, a nommément cité des personnalités comploteurs, qui lui auraient proposé des millions pour charger Ousmane Sonko.