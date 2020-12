Audits des marchés publics dans le contexte de Covid-19 : Saer Niang relève la résilience de l’Armp

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 15:30 | | 0 commentaire(s)|

« Les mesures de restriction portant, notamment, sur l’interdiction du transport interurbain, les limitations concernant entre autres le réaménagement des horaires de travail dans l’administration et le secteur privé, la distanciation physique ou le couvre-feu ont produit des effets négatifs sur le processus de passation, d’attribution et d’exécution de la commande publique », révèle le directeur général de l’Armp. Saer Niang indique dans les rapports 2018 et 2019 que de manière spécifique, l’audit des marchés des autorités contractantes pour les exercices 2018 et 2019 (mission confiée à des cabinets indépendants) a été sérieusement affecté par le respect des protocoles sanitaires importés par les autorités.



Par ailleurs, M. Niang souligne tout de même que malgré les difficultés évoquées, au titre des gestions 2018 et 2019, les cinq cabinets recrutés ont effectué leurs missions d’audit au sein de 119 autorités contractantes sur les 123 sélectionnées. Mais, précise-t-il, à cause de la crise sanitaire, les auditeurs n’ont pu se rendre dans quatre communes.



Dans le même sillage, relève-t-il, les procédures d’audit indépendant des marchés visés s’est tenue dans le respect strict des normes de la profession, notamment, le respect du principe du contradictoire avec toutes ses implications en termes de délais (non maîtrisés) accordés aux autorités contractantes pour apporter et transmettre leurs observations aux auditeurs.



A l’en croire, tout porte à croire que les bouleversements sanitaire, commercial et budgétaire intervenus avec la pandémie vont encore se faire sentir sur le système de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics. A cet égard, suggère le pilote de l’Armp, des transformations sont nécessaires et des réformes indispensables pour penser l'après-crise multiforme, et en même temps anticiper les crises du futur et leurs répercussions sur l'achat public.



Le changement de paradigmes liés à la Covid-19 concerne aussi, selon Saer Niang, le développement de plateformes numériques de formation des acteurs ainsi que les opportunités de la dématérialisation de la passation et du contrôle des marchés publics. M. Niang est enfin d’avis que la digitalisation des procédures reste la voie indiquée.

Bassirou MBAYE









Source : Le directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) révèle que les effets néfastes de la Maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n’ont pas empêché sa structure à poursuivre ses missions d’audit au sein des autorités contractantes. Dans le cadre des exercices 2018 et 2019, dont les rapports ont été présentés hier, Saer Niang fait savoir que les cinq cabinets recrutés ont effectué leurs missions d’audit au sein de 119 autorités contractantes sur les 123 sélectionnées.Source : https://www.lejecos.com/Audits-des-marches-publics...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos