Augmentation des cas communautaires: le professeur Daouda Ndiaye préconise un confinement circonscrit, par région L’augmentation des cas de coronavirus, issus de la transmission communautaire, inquiète les autorités. Des cas qui sont plus remarqués en banlieue, notamment à Keur Massar où 5 cas ont été détectés en 2 jours.

Pour barrer la route à ces transmissions communautaires, le professeur Daouda Ndiaye, préconise le confinement par région, selon les cas. « Il y a des régions où aucun cas de coronavirus n’est encore détecté. Il serait donc démesuré de procéder à un confinement général, mais on pourrait procéder à des confinements circonscrits par région, pour arrêter la transmission communautaire », a-t-il, hier, à Pikine, alors qu’il participait à une cérémonie de distribution de denrées aux populations.

