Autonomisation économique et sociale : Plus de 11 milliards de FCfa du Canada pour accompagner les jeunes et les femmes

Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, en partenariat avec la coopération canadienne, a organisé, mercredi à Dakar, la première réunion du Comité de pilotage du Projet d’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes du Sénégal (Pafej). Il va permettre d’accompagner les femmes et les jeunes […]

Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, en partenariat avec la coopération canadienne, a organisé, mercredi à Dakar, la première réunion du Comité de pilotage du Projet d’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes du Sénégal (Pafej). Il va permettre d’accompagner les femmes et les jeunes des régions de Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Dakar.

Le Comité de pilotage du Projet d’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes du Sénégal (Pafej) a tenu sa première réunion, mercredi, au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Ce projet vise à renforcer les compétences financières et entrepreneuriales des populations ciblées et amorcer un dialogue constructif avec les communautés.

Financé par le Canada à hauteur de 20 millions de dollars, soit environ plus de 11 milliards de FCfa, le Pafej va permettre d’accompagner 6000 jeunes et 60.000 femmes dont 2000 dirigeantes d’entreprises. « Ce projet est multisectoriel et va favoriser la mobilisation de toutes les parties prenantes, en collaboration avec la coopération canadienne. Il va intervenir à Sédhiou, Kolda, Tambacounda, Guédiawaye et Rufisque », a informé Mouhamed Ndiaye, Directeur de cabinet du Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Selon lui, le Pafej promeut l’autonomisation des femmes et des jeunes. Il permet également d’opérationnaliser un certain nombre d’axes qui ont été identifiés dans la Stratégie nationale pour l’autonomisation économique des femmes. Poursuivant, M. Ndiaye s’est réjoui de constater que ce projet entre en droit ligne avec la politique de développement internationale développée par le Canada depuis 2017. Il a, par ailleurs, déclaré que d’importants résultats sont attendus dans le développement du leadership des femmes et des jeunes. Mouhamed Ndiaye à l’espoir qu’avec ce projet, le chômage des jeunes sera amplement résorbé.

L’Ambassadrice du Canada au Sénégal, Marie Geneviève a rappelé que ce projet s’inscrit en droite ligne de la politique de partenariat développée entre le Canada et le Sénégal. Elle a indiqué que les partenaires sont impliqués à travailler à aider les femmes et les jeunes dans l’identification de leurs projets et la maitrise de leur avenir économique.

Djibril NDIAYE

Source : https://lesoleil.sn/autonomisation-economique-et-s...