Autoroute à Péage - Abdoulaye Daouda Diallo se prononce sur les nouveaux tarifs

Le Président Macky Sall a donné des instructions pour que le gouvernement obtienne une baisse des tarifs de l’autoroute à péage. Cette volonté présidentielle a poussé les autorités concernées dont le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo à s’investir pour qu’une tendance baissière de ces tarifs soit connue d’ici la fin de ce mois de juillet.



‘’On est en train d’étudier, sur instruction du président de la République, la baisse du prix du péage. Les tarifs sont élevés, le chef de l’Etat lui-même l’a constaté. Il a décidé, quand même de leur baisse. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec le concessionnaire pour trouver le juste milieu, c'est-à-dire des tarifs qui sont acceptables. Non seulement pour assurer la rentabilité du projet mais aussi pour permettre aux Sénégalais d’utiliser l’autoroute à moindres frais’’, a indiqué le ministre en marge de la visite de site pour évaluer l’état d’avancement des travaux de la Vdn 2.



‘’Donc, on est sur ce travail-là. D’ailleurs, ce matin, je me suis attardé un peu au bureau parce que je faisais le point sur l’état d’avancement de ces négociations et nous pensons que dans les semaines à venir, le chef de l’Etat lui-même devrait faire l’annonce aux populations sénégalaises. Normalement d’ici la fin du mois de juillet le chef de l’Etat devrait prendre la décision dans ce sens’’, rassure-t-il.











Seneweb