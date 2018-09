Autoroute à péage : Le tronçon AIBD-Mbour-Thiès sera livré en mi-décembre Les travaux de l’autoroute à péage AIBD-Mbour-Thiès et l’autoroute « Ila Touba » sont entrés dans leur phase terminale. Les différents techniciens ont assuré devant le ministre Abdoulaye Daouda Diallo que les délais de livraison seront respectés.

Le tronçon AIBD- Mbour- Thiès est long de 55 km et scindé en deux branches. Le coût est estimé à 470 millions de dollars. Selon Amadou Moustapha Dème chef de projet, des dispositifs fermes ont été prises pour finir les travaux d’ici mi-décembre, rapporte VoxPop.

En ce qui concerne l’autoroute Ila Touba long de 113 km, l’état d’avancement des travaux est estimé à 90%. Elle sera ouverte pour les fidèles pendant le Magal, de Dakar à Touba et livrée en mi-octobre.



