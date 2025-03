Avant tout licenciement : Oumar Faye, Leral Askan wi instruit Cheikh Bamba Dièye à recouvrer la dette de 85 milliards de FCfa que l’Etat doit à l’Aibd Rédigé par leral.net le Mardi 4 Mars 2025 à 05:13 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur général de l’Aibd, Cheikh Bamba Dièye a annoncé que sa boîte est en train de traverser une crise financière, nécessitant une éventualité de se séparer de près de 500 travailleurs. Oumar Faye, Leral Askan wi, très outré par cette déclaration, estime que Cheikh Bamba Dièye ne sait pas ce qui se passe dans sa boîte. Oumar Faye refuse qu’on sacrifie des pères de familles qui triment fort pour assurer la pitance à leurs progénitures et autres…Alors que l’Aibd peut recouvrer la dette de 85 milliards de FCfa que lui doit, l’Etat du Sénégal.

Lors de la passation de service entre Doudou Ka et Abdoulaye Dièye, il a été écrit sur le Pv que Aibd a prêté 25 milliards de FCfa à Air Sénégal pour le compte de l’Etat du Sénégal. Ensuite, l’Aibd a payé à LAS, 11 milliards de FCfa pour le compte de l’Etat du Sénégal. L’Aibd a aussi, payé une dette de 7 milliards de FCfa qu’Air Sénégal devait à 2AS pour le compte de l’Etat du Sénégal du Sénégal. Sans compter les redevances de développement des Infrastructures aéroportuaires (RDIA). En plus de cela, Air Sénégal doit à l’Aibd une dette de 42 milliards de FCfa. Le tout fait un montant de 85 milliards de FCfa que l’Etat du Sénégal doit actuellement à l’Aibd.



D’après Oumar Faye, si Cheikh Bamba Dièye se permet de dire que c’est l’Etat qui l’aide à régler certains problèmes, cela veut dire qu’il ignore beaucoup de choses dans sa boîte. Alors, si Cheikh Bamba Dièye, recouvre cette dette de 85 milliards de FCfa, l’Aibd n’aura plus de problèmes financiers.



Oumar Faye refuse qu’on sacrifie des pères de familles qui triment fort pour assurer la pitance à leurs progénitures et autres… Et, il recommande à Cheikh Bamba Dièye d’aller voir d’abord, comment recouvrer cette dette de 85 milliards de FCfa que l’Etat doit à l’Aibd, avant des parler de licenciement de travailleurs.





