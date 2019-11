Avec 500 Fcfa, un homme devient millionnaire grâce à Samuel Eto’o

L’ex-capitaine des lions indomptables a tenu ainsi à le féliciter: « Comme je le disais ce matin, je porte le sourire que vous me donnez. Félicitations à toi Joel-Victor…. C’est après quelques tentatives que ce fonctionnaire d’une quarantaine d’années passionné de football et vivant à Kribi a réussi à décrocher le gros lot », a écrit Samuel Eto’o.



Il faut noter qu’avec une mise de 500 FCFA, Joel-Victor Semengue a remporté la somme de 1 401 545 FCFA et il devient par cette occasion le premier gros gagnant de betoo.