Avec Amadou Ly "Akilee" et la Coalition Wareef : Vers une Assemblée Nationale sous surveillance citoyenne À deux semaines des élections législatives au Sénégal, Amadou Ly, tête de liste nationale de la coalition "Wareef," poursuit sa campagne avec un passage notable en Casamance, notamment dans les départements de Bignona, Ziguinchor, et Oussouye.

L’info est Soleil Digital qui ajoute que l’Ancien directeur de campagne adjoint pour "Diomaye président," Ly a exprimé son attachement profond à la Casamance, où il a passé une partie de son enfance.



Déclarant vouloir être une "sentinelle" à l’Assemblée nationale, il a invité les habitants de Ziguinchor à élire des représentants intègres pour défendre leurs intérêts face à un pouvoir potentiel sans contrepoids.



Ly a mis en avant l’énorme potentiel économique sous-exploité de la région, en particulier les ressources naturelles comme le zircon de Niafran. Il a également appelé les jeunes à se tourner vers l'auto-emploi, citant son parcours entrepreneurial comme exemple.



Résolument critique des politiciens traditionnels, il promet de porter les préoccupations de la population, en particulier celles de la jeunesse et des zones sous-développées du Sud, au sein de l'Hémicycle.



