Avec Capitaine Balla Moussa Coly, chef de la division opérationnelle de l'armée de l'air sénégalaise: à la découverte du transport militaire de référence de l'Afrique

« Quand j'étais enfant, j'adorais les avions. Je rêvais d'être astronaute ou pilote", raconte le capitaine Balla Moussa Coly, chef de la division opérationnelle de la formation de l'armée de l'air sénégalaise.



L'activité à la base aérienne sénégalaise de Dakar-Ouakam, où le capitaine Coly est basé, commence très tôt le matin et chaque jour est un défi différent. Afin de gérer au mieux ces opérations quotidiennes, l'armée de l'air sénégalaise a commencé ces dernières années à moderniser sa flotte.



« Dans ce contexte, nous cherchons à avoir un avion performant, un avion tactique avec une bonne capacité de chargement, et le C295 est un avion très approprié grâce à ses fonctions multirôles », a déclaré le général El Hadj Niang, chef d'état-major de l'armée de l'air sénégalaise.



Les fonctions multi-rôles et multi-missions sont dans l'ADN du C295, qui dispose d'une cabine rapidement et facilement reconfigurable, capable de transporter des personnes ou du fret, pour des missions très différentes.



Depuis l'arrivée de ses deux C295 en 2022, l'armée de l'air sénégalaise a augmenté sa capacité à effectuer toute la gamme des missions qui lui sont assignées : du soutien logistique (nourriture, médicaments, petits véhicules...) à l'appui de la population, aux missions de largage de parachutistes, d'évacuation médicale ou d'appui au développement, ou encore le transport de personnel et de VIPs.