Avec Me Madické Niang, on aura trois Premières dames au Palais ! Rédigé par leral.net le Samedi 17 Novembre 2018 à 07:00 | | 4 commentaire(s)| Si Me Madické Niang, le transfuge et dernier mohican du Parti démocratique sénégalais (PDS) accédait à la magistrature suprême en février 2019, le Palais, en remplacement de la séduisante Marième Faye Sall, aurait trois Premières dames. En effet, selon les radars de leral.net, le dandy saint-louisien aux beaux costumes et à la voix suave de ndar ndar, aurait épousé deux autres femmes en l'espace de six (6) mois.



Madické Niang, en éternel grand séducteur, aurait épousé la soeur du Chérif Mamima Aïdara et aussi une autre dame répondant au nom de Ngoné Ngom. Bref, la Kalachnikov love quoi…Quand faut y aller, il faut y aller.



Ainsi, si celui que Me Abdoulaye Wade considère désormais comme quelqu’un qui lui a asséné un coup de poignard derrière le dos en déclarant sa candidature au détriment de Karim Wade, devient président en 2019, le palais blanc qui a accueilli Colette Senghor, Elizabeth Diouf, Viviane Wade et Marième Faye Sall, fera place à trois Premières dames : Adja Khoudia, la soeur du Chérif Mamima Aïdara et Ngoné Ngom.



Bref, le syndrome d’Adama Barrow, le président gambien qui a débarqué à l’ancien palais de Yahhya Jammeh avec deux Premières dames : Fatu Bah et Sarjo Diallo. Wait and see. Alkati dou bayi dor…





