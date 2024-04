Avec Mimi Touré, Président Sarkozy : Il ne faut pas parler ainsi ,

Mimi : Je ne pense pas qu'il y est une relation scientifique établie entre la fertilité de la Femme Africaine et l'effet de serre Mondial ✅

Président Sarkozy : Il ne faut pas parler ainsi , vous avez du tempérament moi aussi ! je partage cet extrait qui nous révèle encore Aminata Toure .



Une Dame inspirante, courageuse . Très malheureusement son parcours avec Macky Sall lui a causé beaucoup de tort Ces extraits nous permettent de comprendre les bas ( plus de 6 ans ) durant les 10 ans avec MS. L'essentiel demeure la constance et l'intégrité 🤝