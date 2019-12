Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Avec ces remèdes naturels, dites adieu aux odeurs de pieds Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

Vous trouvez ci-dessous des remèdes de grand mère contre l'odeur des pieds :



Le vinaigre de cidre



Dans un litre d'eau chaude, ajouter une demi-tasse de vinaigre de cidre et laisser tremper vos pieds pendant 20 minutes. Vous devriez les faire tremper deux fois par semaine ou plus souvent si nécessaire.



L’huile de théier et de bicarbonate de soude



Le bicarbonate de soude rend vos pieds plus doux et élimine également les champignons et les bactéries. Huile d’arbre à thé a antimicrobien très puissant, antifongique, des propriétés antibiotiques et antiseptiques qui vous aident à éliminer les créatures indésirables, les spores, les champignons et les bactéries. Remplissez un bassin avec de l’eau chaude, puis ajouter 1 ½ de bicarbonate de soude ou de l’huile d’arbre à thé et remuer jusqu’à ce qu’il soit dissous. Faites tremper vos pieds pendant 15 minutes.

La menthe contre les odeurs de pieds



Dans une petite casserole, mettre de l’eau à bouillir. Lorsque l’eau atteint l’ébullition, plonger de la menthe et laisser bouillir 10 minutes. Laisser ensuite infuser (hors du feu) pendant 30 minutes pour obtenir une décoction très concentrée. Filtrer.



Frottez ses pieds avec cette décoction avant de se chausser.



Permanganate de potassium



Bain de pieds en présence du permanganate de potassium : Cette méthode puissante élimine efficacement les bactéries et les champignons. Dans un litre d'eau, ajoutez une cuillère à soupe de permanganate de potassium. Faire tremper vos pieds pendant une demi-heure.











Yolande Jakin



Accueil Envoyer à un ami Partager