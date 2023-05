Avec son rassemblement pacifique du 12 mai prochain: Le mouvement F24 pose l’acte premier du refus de la 3e candidature de Macky Sall Le mouvement des forces vives du Sénégal-F24 face à la presse ce mercredi projette d’organiser un grand rassemblement pacifique projeté le 12 mai prochain. Pour construire une force dissuasive, rassemblant les citoyens autour de la vérité et de la préservation de la paix, le F24 a appelé les Sénégalais à la mobilisation. Ledit mouvement invite les Sénégalais, soucieux de la liberté à se préparer de manière minutieuse et méticuleuse au grand rassemblement pacifique du 12 mai. L’idéal, souligne-t-on, est d’amener le président Macky Sall, à renoncer définitivement à sa 3ème candidature, jugée illégitime et illégale.

Le mouvement F24, un cadre d’unité d’actions a pour mission de mobiliser les citoyens sénégalais autour d’un idéal. Il exige le respect par le Président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat, jugé illégal et illégitime. Ses initiateurs réclament également, la libération des détenus politiques et la cessation des interdictions de manifestation entre autre. « L a gravité du moment interpelle tout citoyen, soucieux de la préservation de la démocratie et de la paix», déclare Mamadou Mbodj. Le F24 décline l’objet de procéder au lancement des activités, dont la première se définit en termes de rassemblement le 12 mai prochain.



Ainsi, le coordonnateur du mouvement des forces Vives du Sénégal-F24 indique que durant le rassemblement du 12 mai et, à partir de cette date, il s’agira pour le F24 de se construire en une force dissuasive, rassemblant les citoyens autour de la vérité pour la préservation de la paix. « Notre objectif est de persuader les Sénégalais. Et, c’est seulement en consacrant le triomphe de la vérité, conformément aux enseignements de nos religions et de nos traditions qu’on parviendra à stabiliser une paix durable à ce pays, à préserver notre harmonie ethnico-religieuse et, à améliorer les conditions de vivre ensemble.»



Le F24 souligne que sa mission est d’amener les Sénégalais à les rejoindre, de plus en plus nombreux, en ayant fini de comprendre que pendant onze ans, Macky Sall n’a cessé de faire des promesses non tenues. Il n’a cessé de chercher à manipuler, à intimider, à sanctionner injustement et, à s’imposer. « Par des actions pacifiques et légales, nous allons montrer à Macky Sall et au monde entier que notre maturité démocratique ne se réduit pas seulement, à sanctionner négativement les élus déméritant au soir d’un scrutin», a souligné l’ancien membre du M23. M. Mbodj précise qu’il s’agira de déconstruire le discours captieux des apologistes de l’aventure du chaos, de battre en brèche les arguties et contre-vérités de ceux qui veulent faire admettre que Macky Sall doit présenter sa candidature pour un 3ème mandat.»



Il est important, prévient-on, de rappeler que le F24 est né au terme d’un long processus de concertation, suscitant un grand espoir auprès des citoyens et un engouement certain de la part des acteurs impliqués. La charte signée par les membres engage ces derniers à s’opposer à la candidature « illégale » et « illégitime » à un 3ème mandat de Macky Sall, à réclamer la suppression des articles et artifices juridico-politiques, constituant des entraves à l’éligibilité de candidats, la libération des détenus politiques et l’organisation d’une élection présidentielle inclusive, apaisée et transparente en février 2024.



Ailleurs, le F24 invite les Sénégalais, soucieux de la liberté à se préparer minutieusement et méticuleusement au grand rassemblement pacifique du 12 mai prochain pour amener le président Macky Sall, à renoncer définitivement à cette troisième candidature « illégitime » et « illégale », à libérer tous les détenus politiques et, à l’organisation d’une élection présidentielle inclusive, apaisée et transparente en février 2024.



