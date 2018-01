Avec une longueur de 48 centimètres, cet homme a le plus grand pénis du monde et vient d’être reconnu comme handicapé !

Un pénis de 48 cm…

Roberto Esquivel Cabrera est un mexicain de 55 ans avec le plus grand pénis du monde. Et accessoirement le plus gros aussi. Vous ne pourriez pas le croire et pourtant, son quotidien est un enfer. Son sexe mesure pas moins de 48 centimètres et fait véritablement office de troisième jambe. Ou de béquille, comme s’amuseraient à le dire certains. Il explique que ce pénis géant est handicapant puisqu’il ne parvient pas à trouver de travail, ni même de conjointe. Cela dit, il ne souhaite pas se faire opérer pour le faire réduire. Vincent Hupertan, urologue à l’hôpital Bichat de Paris, nous en dit plus.







Il pèse 907 grammes

« Il s’agit simplement d’un prépuce irrégulier et démesurément long ». Le médecinl ajoute que « cette verge n’est pas composée d’un corps caverneux et de deux corps spongieux qui s’étendraient sur une longueur de 48 centimètres ». Le pénis de Roberto affiche 907 gramme sur la balance, soit presque 1 kilo. D’ailleurs, il aurait déjà été approché par une société de production de films pour adultes. Il confie qu’il aimerait être inscrit dans le livre des records, mais seuls les animaux sont répertoriés dans une telle catégorie. Le record est le pénis de la baleine bleue, avec une longueur de 2.4 mètres.