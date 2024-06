Avis de Recherche : Disparition de l’enfant Ousmane Touré à Niague (Lac Rose)

Ousmane, 7 ans, fils de Yoro Touré et Maguette Seydi, n'a pas été vu depuis mercredi 26 juin 2024, vers 13 heures. Sa famille est extrêmement inquiète et demande l'aide de toute personne pouvant fournir des informations sur sa localisation.



Si vous avez des informations concernant Ousmane Touré ou si vous l'avez aperçu, veuillez contacter immédiatement la famille, au numéro suivant : 77 622 13 41.



Toute aide pour retrouver Ousmane est précieuse. Merci de partager cet avis de recherche largement, afin de maximiser les chances de le retrouver sain et sauf.