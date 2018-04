Avocat et président d'une mosquée, il a été inculpé pour trafic de drogue

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Avril 2018

Un avocat affilié au barreau de Bruxelles a été inculpé il y a quelques mois dans le cadre d'une enquête sur un trafic de cannabis depuis le Maroc vers la Belgique, rapporte dimanche RTL TVI dans son journal télévisé.



L'homme, spécialisé en droit fiscal, a été en 2015 le président d'une mosquée de la Wallonie picarde, d'après RTL.



Il a été inculpé par un juge d'instruction tournaisien mais n'a pas été placé sous mandat d'arrêt. Au moins quatre autres suspects sont également poursuivis.



On leur reproche d'avoir participé à l'acquisition, la vente, la détention et l'importation de stupéfiants de type cannabis. La drogue était transportée depuis le Maroc vers le Hainaut occidental.



7sur7

