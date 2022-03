Avortement et homicide: pourquoi le cas de l'activiste Nicole Faye ne doit pas être politisé Quelques clarifications s'imposent! Depuis quelques temps, il y a énormément de publications sur la toile.

La majorité ne sait même pas de quoi il en retourne, mais chacun se fait sa propre idée sur cette histoire et y va au gré de ses humeurs et de sa compréhension propre, rapporte une source de Leral sur le cas Nicole Faye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Mars 2022 à 02:43 | | 0 commentaire(s)|

A l'en croire, "des personnes sont victimes d’une série de calomnies et de diffamations concernant cette affaire Nicole Faye. Elles sont accusées de comploteurs, envoyés par la présidence sous prétexte que Nicole dérangeait de par ses posts et publications en défaveur du régime".



Pour rappel Nicole activiste engagée, sortait avec un jeune du nom L.B. Quelques temps après elle est tombée enceinte du gars sans l'informer. A 4 mois de sa grossesse, elle apprend le mariage de son bien aimé chéri à travers le réseau social Facebook. Ce qui est étonnant, elle a attendu d'avoir 8 mois pour enfin décider de se séparer de l'enfant et s'en suit les conséquences.



Avortement et homicide





"Elle tombe sur un praticien véreux qui lui prescrit un médicament qui précipita son accouchement.

C'est là qu'elle commet l'irréparable en décidant de tuer son enfant. En agissant ainsi, elle était loin de s'imaginer qu'elle pourrait avoir des complications.

Son saignement ne pouvant pas s'arrêter sa mère qui se doutait de rien l'amena à l'hôpital où elle fût informé de l'accouchement de sa fille et les sages-femmes l'intimida d'amener le bébé.

Cette dernière qui venait d'apprendre au même moment que tout le monde ce qui est arrivé à sa fille s'évanouit", poursuit elle.



Elle ajoute: "ses esprits repris, elle conduit la police à son domicile pour une perquisition et c'est là que l'horreur fût découvert: Nicole avait tué son enfant en l'étranglant puis mis dans un sac plastique. Durant l'enquête, elle a reconnu lors de la confrontation que son amant qui après 2 mariages n'avait jamais eu d'enfants n'était pas au courant de la grossesse. Quand à la question des flics pourquoi elle n'avait pas informé son homme de la grossesse, elle répondit qu'elle n'était pas prête.

L'enquête bouclée, Nicole fût envoyée en prison pour un mandat de dépôt depuis 2020 et naturellement la procédure suit son cour.



Si pour quelques raisons inconnues certains se plaisent à vouloir mordicus faire endosser une quelconque responsabilité dans cette affaire, à des personnes qui ont commis le pêché de vouloir aider ou assister, il faut qu'ils arrêtent.

Arrêter de tout politiser, cesser de parler de complot. Nicole à pêché comme tout être humain, elle devait l'assumer", déplore-t-elle.

