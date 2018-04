Awadi : " Parmi les gens qui m'ont trahi, certains m'auraient souhaité la mort"

Le nouvel album de Didier Awadi, Made in Africa, comporte le titre "Bamako Blues" (avec Vieux Farka Touré) où le rappeur crache son amertume, son dégoût. Une longue histoire.



Dans un entretien avec le journal "Vox Populi", le rappeur confie que ce morceau raconte "une succession de trahisons dans (s)a vie". Précisant avoir été trahi par "des collaborateurs proches, des collègues ou des membres de (s)a famille".



"C'est dans un moment où j'ai ressenti très fort cette trahison, que j'ai écrit cette chanson et c'est venu d'un trait et j'ai tout sorti, rembobine-t-il. J'étais à Bamako d'où le titre de ce morceau. Je sais que parmi ces gens qui m'ont trahi, certains m'auraient souhaité la mort."



Revanchard, Awadi a voulu "commencer le clip (de la chanson) dans un cercueil". Son staff a posé son veto en lui disant : "Oublie ça".



"C'est une histoire qui est valable pour tout le monde, on a tous été victimes de proches qui nous ont trahis", avance le co-fondateur de Pbs. Qui jure avoir passé l'éponge : "C'est une thérapie, sinon tu refoules et ce n'est pas bon. Il faut tout évacuer et puis, passer à autre chose."











Seneweb