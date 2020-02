Axa Assurances fait condamner la société Africome SA

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en premier et dernier ressort, en la forme, et vu l’ordonnance de clôture n°37 du 16 janvier 2020, le président Alioune Ndiaye a déclaré l’action, recevable.



Dans le fond, il a déclaré nulle la police d’assurance n°4360854/J en date du 21 août 2018 liant les parties. Ensuite, il a condamné l'entreprise Africome SA à payer à Axa Assurances la somme 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Déboutée également de sa demande reconventionnelle, la société AFRICOME SA, spécialisée dans la presse sportive avec les journaux "Stades" et "Sunu Lamb", avait commis Mes Tounkara et Ass pour la défense de ses intérêts. Quant à la société Axa Assurances, elle a été assistée par Me Omar Tandian.