Axe Darou Mousty-Kébémer: Un véhicule se renverse et fait 11 blessés La route continue de faire des victimes durant ce contexte de deuil national décrété par le Président Macky Sall, suite à l'accident tragique survenu à Kaffrine. D’après Seneweb, un nouveau choc a fait ce lundi, 11 blessés, dont 5 graves.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2023 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

Un véhicule pick-up L 200 revenant d'un enterrement à Touba, a terminé sa course à Taysir, une localité de la commune de Ndoyéne, département de Kébémer.



Tout est parti lorsque le chauffeur tentait de contourner un animal qui traversait la route nationale numéro 31. Malheureusement, le conducteur a perdu le contrôle du volant et le véhicule a fait des tonneaux selon la même source de Seneweb.



Tous les blessés ont été évacués au centre de santé de Darou Mousty. Aux dernières nouvelles, les 5 blessés graves ont été référés entre les hôpitaux de Touba et de Louga.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook