Axe Linguère-Dahra: Un camion militaire de Dodji se renverse, un mort et 16 blessés graves

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Octobre 2022

Un véhicule militaire, en provenance du camp de Dodji dans le département de Linguère, a fait un dérapage suivi de renversement, hier lundi, à hauteur du village de Some dans la commune de Warkhokh.



Un accident qui a occasionné la mort d’un homme sur le coup et 16 graves évacués au centre de santé Elizabeth Diouf de Dahra-Djolof et à l’hôpital Maguette Lô de Linguère.



Le défunt est le chauffeur, l’adjudant-chef, Abdou Aziz Fall. La gendarmerie a ouvert une enquête.

