Aya Nakamura : comment elle protège sa fille de 3 ans, Aïcha ?

Ce n'est pas parce qu'elle est l'une des artistes qui vend le plus de disques en France qu'Aya Nakamura a perdu le sens des réalités. Pour preuve, l'interprète de "Djadja" et de "Pookie" a expliqué cette semaine qu'elle faisait très souvent des retours dans la cité où elle a grandi.



"Juste Aya, la meuf de la cité"



Lors d'un rare entretien d'une heure et demi accordé au magazine "Society", elle raconte en effet à propos de la cité des 3 000 à Aulnay-sous-Bois, "Là-bas, je suis comme tout le monde, je peux aller au milieu du quartier, avec tous les enfants qui jouent". Elle se félicite d'être vue comme "juste Aya, la meuf de la cité" et assure : "Ils le savent, ils m'ont vue grandir, donc personne pourra dire 'Oh, elle se la pète, elle fait la star', parce qu'ils savent comme je suis".



Des valeurs de simplicité que la chanteuse veut transmettre à sa petite Aïcha, âgée de 3 ans. Elle assure "J'y vais avec ma fille, je l'emmène, comme une maman accompagne sa fille à l'école". D'ailleurs, elle n'a pas encore expliqué le métier qu'elle exerce à la fillette.



"J'ai pas envie qu'elle le sache"



Aya Nakamura estime : "Non, pour l'instant, elle est trop jeune, elle a 3 ans. Et j'ai pas envie qu'elle le sache. On verra, en fait. Tout est dans l'éducation. Ce que j'essaie de lui apprendre, c'est la valeur des choses. J'essaie de faire en sorte qu'elle grandisse comme une petite fille normale. Et quand elle comprendra, elle comprendra", dit-elle.



En mai dernier, la star de 24 ans avait déjà précisé sur le plateau de C à vous : "Je ne lui dis rien du tout. J'essaie de la préserver parce que c'est une petite fille comme toutes les petites filles. Je pense que c'est important pour elle d'être une petite fille et pas la fille d'Aya Nakamura. (...) Elle doit me regarder, là tout de suite, mais elle se demande ce que je fais à la télé".