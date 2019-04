Aya Nakamura dévoile une adorable photo de sa fille Aïcha

Plutôt discrète sur sa vie privée, Aya Nakamura a surpris ses fans en publiant un cliché très rare de sa fille Aïcha. Mais pour une raison qu’on ignore, la chanteuse a fini par supprimer la photo...



A seulement 23 ans, Aya Nakamura est LA sensation musicale du moment. Alors que son tube Djadja cumule plus de 300 millions de vues sur YouTube, la chanteuse française continue tranquillement son ascension avec des titres dansants et addictifs qui parlent aux jeunes d'aujourd'hui.



"C'est mon langage à moi, ça vient de mon quartier. Quand j'écris, c'est comme si je me confiais à une amie et je raconte la vie de beaucoup de filles", déclarait la jeune femme à propos de son succès. Et si Aya parle régulièrement de ses aventures amoureuses dans ses chansons, elle reste plutôt discrète sur sa vie privée. Sur ses réseaux sociaux par exemple, la chanteuse laisse très peu de place à son intimité. Celle-ci a toutefois fait une petite exception ce week-end en dévoilant un rare cliché de sa fille, Aïcha.



