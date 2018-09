Aymerou Gningue, président groupe Bby: « le parrainage n’est pas une compétition entre les différents responsables… » C’est dans la commune de Merina Dakhar, dont il est le maire que le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar a lancé sa campagne de collecte de signatures pour le parrainage du candidat Macky Sall. Lors de cette manifestation qui s’est tenue en présence de toutes les composantes de Benno Bokk Yaakaar (Bby) et des maires voisins, Aymerou Gningue a lancé un pressant appel à l’unité pour atteindre les objectifs.

Toutes les composantes de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Mérina Dakhar et les Maires des communes voisines se sont retrouvés le week-end dernier, autour d'Aymerou Ngingue. Celui qui dirige groupe parlementaire Benno bokk yaakaar (Bby), procédait ainsi au lancement de collecte de signatures au profit du candidat Macky Sall dans la commune de Merina Dakhar, sous le signe de « l’unité et de la cohésion de tous ceux qui ouvrent pour la réélection du candidat Macky Sall ».



Selon Aymerou Gningue, le but de la rencontre est de partager les expériences et d’atteindre l’objectif de 10 000 parrains dans la Commune de Merina Dakhar. A l’en croire, le parrainage n’est pas une compétition entre les différents responsables. L’essentiel est que le nombre soit converti en suffrages pour Macky Sall et qu’une réélection, le jour du scrutin soit assurée.



