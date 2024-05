« Hommage à un ancien Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice militaire », Par Babacar Fodé Diouf

Très triste nouvelle



Décès de l’ancien Haut Commandant de Gendarmerie Nationale et directeur de la Justice militaire Mamadou Dioulde Diop



C’était un officier supérieur de la Gendarmerie nationale qui a dirigé de mains de maître ce corps d’élite très respecté notamment sur le théâtre des opérations !!!!



Ils sont nombreux les officiers supérieurs qui de nos jours ont travaillé sous ses ordres.

Tous retiennent du Défunt son sens de la République et de l’Etat.



Mamadou Dioulde Diop était une personnalité militaire très professionnelle qui a hissé la Gendarmerie nationale à un niveau très satisfaisant d’après plusieurs sources concordantes.



Avec son rappel à Dieu, Guinguineo son terroir d’origine perd son Premier Général de Gendarmerie haut commandant et directeur de la Justice militaire.



Les témoignages élogieux ne manquent pas quand il faut parler de l’homme connu pour sa générosité légendaire, son professionnalisme et son sens du devoir d’après tous ceux qui l’ont connu notamment les membres de l’Association des Ressortissants de Guinguineo!!!



En tant qu’aîné il n’hésitait jamais à encadrer ses jeunes frères à l’école primaire à travers des cours de vacances pour un bon suivi évaluation !!!!!



Aujourd’hui tous se souviennent de ce geste de haute portée symbolique venant de leur aîné!!!!

Mamadou Dioulde Diop. Cette grande fierté pour le Sénégal et officier supérieur multidimensionnel en phase avec les principes de l’Etat s’en est allé.



A sa chère épouse Mama Doumbouya, à ses enfants, à toute la famille de la Gendarmerie nationale, à ses proches et à tous les ressortissants de Guinguineo



En un mot à toute la Nation, nous présentons nos sincères condoléances.

En communion avec ses frères d’Armes nous prions le Tout Puissant de l’accueillir dans son Paradis éternel.



Amine.

Babacar Fodé Diouf



