Aziz Ndiaye fait don de 50 000 000 FCFA à la mosquée de Tivaouane, le Khalif Tidiane prie pour lui Aujourd'hui, l'homme d'affaires sénégalais Aziz Ndiaye a généreusement fait don de la somme de 50 000 000 FCFA à la mosquée de Tivaouane. Connu pour sa réussite dans le domaine des affaires, Aziz Ndiaye, de son vrai nom, a surmonté de nombreux obstacles pour parvenir au sommet. Propriétaire de belles villas qu'il vend sur la petite côte et de luxueux appartements meublés à louer à Dakar, il est également soutenu par d'autres hommes d'affaires et commerçants, dont certains ont contribué anonymement avec plus de 100 millions de FCFA.





Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2023 à 19:40 | | 0 commentaire(s)|

Aziz Ndiaye, un homme d'affaires sénégalais prospère, a montré une fois de plus son engagement envers la communauté en faisant un don considérable de 50 000 000 FCFA à la mosquée de Tivaouane. Ce geste philanthropique démontre la générosité d'Aziz Thies et son soutien continu envers les causes religieuses et sociales.



Aziz Ndiaye a bâti sa fortune à travers des années de travail acharné et de détermination. Originaire du Sénégal, il a gravi les échelons de l'industrie des affaires en surmontant de nombreux obstacles. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des hommes d'affaires les plus réussis du pays.



Outre ses activités dans l'immobilier, Aziz Ndiaye est également impliqué dans d'autres secteurs commerciaux. Il est connu pour ses villas de luxe qu'il vend sur la petite côte, une destination touristique prisée au Sénégal. De plus, il propose des appartements meublés à la location à Dakar, la capitale du pays. Ces investissements immobiliers contribuent à stimuler l'économie locale et offrent des opportunités d'emploi.



L'engagement d'Aziz Ndiaye envers la religion est également très fort. Sa contribution financière substantielle à la mosquée de Tivaouane témoigne de son soutien envers les institutions religieuses et sa volonté de participer activement à la communauté musulmane. En reconnaissance de cette générosité, le Khalif Tidiane, figure spirituelle respectée à Tivaouane, a prié pour Aziz Ndiaye et lui a exprimé sa gratitude.



Il convient également de souligner que d'autres hommes d'affaires et commerçants ont fait des dons importants pour la mosquée de Tivaouane, dépassant les 100 millions de FCFA. Cependant, ces bienfaiteurs préfèrent garder leur identité confidentielle, souhaitant probablement éviter la reconnaissance publique.

