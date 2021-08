BAC 2021: 108 candidats exclus de l’examen pour tricherie

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

Des cas de tricheries ont été enregistrés durant l’examen du baccalauréat 2021. 108 candidats ont été exclus de l’examen pour tricherie. D’après le directeur de l’office du Bac, Sossé Ndiaye, la plupart d’entre eux, triche avec les smartphones.



Et pourtant, l’usage du téléphone portable a été formellement interdit dans les centres d’examen.



Ainsi, les candidats tricheurs, traduits devant le Conseil de discipline, peuvent être relaxés, réprimandés ou suspendus pendant un an ou à perpétuité.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos